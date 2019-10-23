Acusan de peculado a ex funcionarios

Ante el Juez Penal llevó la Fiscalía Especializada en delitos por hechos de corrupción al ex Contador y al ex Secretario particular de Castaños, bajo la acusación de peculado en detrimento de las finanzas municipales por mas de 305 mil pesos que sacaron de las arcas municipales con la simulación de un despido en justificado.

Delito que se le facilitó al ex contador Miguel Ángel “D” dado que era el encargado del manejo de cuentas y token para la realización de pagos a proveedores de servicios y nómina.

Bajo la causa penal 549/2019 por el Delito de Peculado, llegaron los ex funcionarios y además hermanos Miguel Ángel y Cesar “D”, el primero de estos se desempeñó como contador y el segundo como secretario particular del Alcalde, esto durante la administración municipal de Castaños del 2014 al 2017.

La agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción formuló la imputación a los indiciados, en la que aseguró los ex funcionarios simularon un despido injustificado, de manera indebida simularon constancias de despidos injustificados cobrando entre ambos mas de 305 mil pesos y lesionando con su actuar la economía de la administración pública.

Se dio a conocer que el ex contador cobró un despido injustificado por 135 mil 744 pesos mientras que su hermano el ex Secretario Particular 169 mil 861 pesos menos 15 mil 917 pesos que se le retuvieron por concepto de comprobación de gastos.

Las transferencias fueron realizadas a la 1:43 y 1:49 de la tarde del 31 de diciembre del 2017, último día de la administración municipal, desde las cuentas de la Tesorería municipal utilizando el Token y usuario asignado al contador Miguel Ángel “D”.

De esta situación se dio cuenta el Tesorero municipal Juan Pablo Mancilla y a través de la Contraloría se mandó llamar al Ex Alcalde José Isabel Sepúlveda así como ex Tesorero Julian Sánchez que desconocieron los documentos de despido injustificado presentados por los hermanos Cesar y Miguel Ángel, además de aclarar que ningún funcionario que salió de la administración recibió una liquidación.

Por ello la administración a cargo de Enrique Soto Ojeda procedió con la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, que finalmente el día de ayer llevó ante el Juez Penal a los ex funcionarios involucrados en Peculado.

Tras la imputación del delito, la defensa particular de los indiciados solicitó la duplicidad de termino para que el Juez resuelva la situación legal por lo que hasta el 28 de octubre se reanudara la audiencia, mientras tanto los imputados recibieron como medida cautelar el acudir a firmar cada 15 días y se les prohibió acercarse a los testigos del caso.