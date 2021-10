Adelantado pedir aprehensión contra Ancira

Tras darse a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está analizando solicitar que se reactive la orden de aprehensión en contra de Alonso Ancira presidente del Consejo Administrativo de Altos Hornos de México, Alejandro Loya, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, señalo que es precipitado y que no se ha emitido información oficial, dijo que se ve complicada la situación, un poco prematura por parte de autoridades porque creo que hay fecha límite para el primer abono y todavía no se cumple.

Dijo que sería necesario preguntarles a autoridades sí tienen contacto con Alonso Ancira para ver que está aconteciendo y buscar de alguna manera ponerse de acuerdo.

La información que se dio a conocer es que Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera analizaba la reactivación de la orden de aprehensión porque el empresario de AHMSA salió del país.

"Sí las condiciones eran esas, me extraña que apenas se dé a conocer, ya habían planteado esto sobre la mesa, además el señor tiene ciudadanía americana él puede estar allá sin problema, hay que revisar, siento que falta información y en todo caso, a ambas partes hacerlo de manera oficial, que harán y cómo van a actuar, hay que esperar un anuncio oficial, seguramente una carta o algo para que todos sepamos cuáles son las condiciones y qué va a suceder", comentó Alejandro Loya.

Mencionó que él no se quiere meter en polémica, al cuestionarlo sobre sí el revanchismo político contra Ancira continúa, dijo que no tiene opinión si es o no es cuestión, solo hay que hacer pronunciamientos oficiales y en base a eso observar las acciones que se pretenden hacer.