Adelantarán pago de ahorro y aguinaldo

A partir de la primera semana de diciembre e incluso el uno de ese mes comenzará la derrama económica de las 14 empresas que mantienen su Contrato Colectivo con la CTM Monclova, con el pago de ahorro y aguinaldo de los más de 13 mil trabajadores adheridos a esta organización.

Jorge Carlos Mata López representante de la CTM Monclova señaló que las empresas con las que mantienen el Contrato Colectivo están listas para realizar el pago de las prestaciones a sus trabajadores.

No precisó las fechas ni la derrama económica que se registrará durante esta temporada por cuestiones de seguridad, lo único que se concretó a decir fue que en algunas de las empresas se otorgará el pago de 15, 20 días, mientras que en otras se otorgará el pago de 50 y 60 días de aguinaldo.

Asimismo dijo que de acuerdo al contrato que se mantiene con las empresas el pago se tiene que realizar a partir de la primera semana de diciembre, por lo que podría darse a partir del uno de ese mes.

En cuanto a la fecha del pago de aguinaldo, dijo que no están sujetos a la fecha que establece la Ley Federal de Trabajo, ya que se procura que la prestación se dé de manera anticipada a sus trabajadores.

Con el pago de esta prestación y la importante derrama económica que se tendrá durante el mes de diciembre señaló que esperan que no se registre ausentismo en las empresas y no se abuse del consumo del alcohol, en donde los trabajadores privilegien la compra de artículos para la familia y cuiden su fuente de empleo.