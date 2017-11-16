Adelanto de aguinaldo no servirá de mucho

El adelanto de una parte del ahorro o aguinaldo, para muchos ciudadanos no sirve de nada ya que es dinero que tienen destinado para pagar deudas, pero hay quienes están listos para aprovechar las ofertas del Buen Fin.

Luis Fernando Mireles mencionó que por el momento se encuentra desempleado, señala que en años anteriores el hecho de recibir dinero antes del mes de diciembre era una buena noticia.

Señala que el pago de esta prestación es el esfuerzo que se realiza durante todo el año y puede que existan algunas deudas, pero también se pueden aprovechar las ofertas del Buen Fin para la compra de regalos de navidad. Rosalío Pecina Vásquez señaló que a el le agrada la idea de que en muchas empresas de la región se adelante este pago, dice que cuando se llega el mes de diciembre la mercancía incrementa más de la cuenta.

“Es para pagar deudas, ya para estas fechas todos debemos y el dinero ya está destinado, se guarda un poquito para comprar ropa a los niños y si alcanza uno se compra, pero está bien porque más adelante las cosas son más caras” , señaló. Adriana Carrillo señaló que los empleados que no reciben este recurso en el mes de noviembre se quedan con los artículos y ropa que no compró la gente que recibió el dinero antes. “Uno nada más ve a la gente que anda gaste y gaste y una pos nomas viendo, ya para cuando uno va a comprar ya está todo escogido”, comentó Adriana Carrillo.

Ana Patricia Rodríguez, ama de casa, mencionó que esperan el adelanto del dinero porque todos los años ella y su esposo provechan las ofertas del Buen Fin y compran lo que hace falta para navidad.