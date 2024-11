La mañana de este viernes, el Panteón Guadalupe de Monclova recibió a los familiares y amigos de la joven estudiante de CONALEP Monclova, Miaxly Jezzury Castilla Cruz, quien perdió la vida trágicamente a consecuencia de dengue hemorrágico.

La mejor amiga de Miaxly, María Fernanda, declaró entre lágrimas que "soñaba con ser porrista". María Fernanda compartió con el periódico que fueron las mejores amigas desde la escuela secundaria y que Miaxly fue su fortaleza en ese nivel educativo. "Ella era muy alegre y yo introvertida, ella me ayudó a ser más amigable", señaló entre lágrimas.

María Fernanda también le escribió una carta a Miaxly, recordándole aquel día cuando juntas pintaron un mural en la escuela secundaria a la que acudían. "Fuimos amigas durante los tres años de secundaria, todos los días platicábamos porque yo ya no pude estudiar, y hace una semana ya no me contestó hasta que le llamé y me dijo su mamá que murió", recordó desconsolada. La joven no pudo contener sus lágrimas al recordar a su amiga y compañera de estudios.

La comunidad se reunió en el panteón para dar el último adiós a Miaxly. "Chiquita" gritaban familiares quienes no podían asimilar que Miaxly perdiera la vida, una joven llena de vida y con mucho futuro por delante. La joven estudiante de CONALEP Monclova será recordada por su alegría y su espíritu amigable.