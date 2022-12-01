Adiós al profesor Adrián Segura

MOCLOVA., COAH.-El profesor Adrián Segura será recordado por una gran cantidad de personas por que en vida fue un hombre honesto, amable y sobre todo positivo, su pasión fue la música y su motivo de vivir sus hijos y su esposa, a quienes amó hasta el último día de su vida.

Mi papá fue un gran hombre, siempre alegre, cariñoso, sencillo, amaba hacer música pues tocaba el piano de manera magistral, sus amigos músicos lo conocían por tener un don privilegiado, incluso le decían que sus manos eran “mágicas” pues creaba melodías que eran del gusto de todos, así describió Claudia, una de sus hijas, quien sin poder contener el llanto expresó todo el agradecimiento que sentía por su padre.

El “profe” Adrián, como amorosa y respetuosamente le decían sus alumnos, fue músico desde muy pequeño, toda vez que el gusto por la música lo demostró desde su infancia, cuando comenzó a tocar instrumentos, convirtiéndose en docente de artes y formando su grupo musical denominado los “Jims’s” teniendo gran éxito en Monclova y todo el estado.

“Sus amigos músicos y los maestros vinieron a despedirse de él porque era muy querido por todos, tenía más de 20 años de docencia y daba clases antes de jubilarse en la Secundaria #2 Emiliano Zapata, donde los alumnos lo querían mucho y les gustaba aprender con él lo referente a los instrumentos y todas las artes, era una persona muy agradable y muy querida por todos”.

Al profesor quien tenían 71 años de edad le sobrevive su esposa Olga Martínez Guerra así como sus hijos Adrián, Adriana y Claudia Janeth Segura Martínez, en quienes dejó grandes enseñanzas, sobre todo el amor, la solidaridad y el respeto para los demás.