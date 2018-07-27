Adoptan seguridad pocas líneas de taxi

En la ciudad existen 15 bases de taxis y solo 3 tienen unidades con el botón de pánico, lo que ha permitido que taxistas pidan auxilio ante cualquier atraco.

Las bases de taxis bien consolidadas en la ciudad son Taxis Guadalupe, Taxímetros de Monclova y Premier, son las únicas bases que monitorean las unidades las 24 horas del día.

Esto es a través de una plataforma para en caso de que les quiten el vehículo este se sigue mediante el GPS para recuperarlo, pero además ante cualquier asalto los choferes presionan el botón y el llamado de auxilio es atendido de manera inmediata.

Cuentan con el botón de pánico para en caso de robo y agresiones.

“Cuando uno quiere y trabaja limpio con las mismas cuotas se compra este sistema, pero además todos los choferes están asegurados para cuando les llegue a pasar algo”, comentó Javier Hernández del Ángel, líder de la Federación de Trabajadores Transportistas Similares y Conexos CTM.

Las unidades están en buenas condiciones pero además ofrecen cuotas bajas por ello la buena aceptación de la gente.

Javier Hernández del Ángel indicó que gracias a este sistema se han encontrado unidades robadas en Castaños y en la colonia Praderas, mediante este sistema de operación incluso pueden hacer que una unidad deje de funcionar desde el centro de operación.

“Lo que más le pasa a los choferes son asaltos o agresiones en colonias donde les avientan piedras, es raro que les quiten la unidad aunque sí ha pasado”, señaló.

Una unidad puede dejar de funcionar desde el centro de operación.