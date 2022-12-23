Adquiere Monclova 76 vehículos nuevos

Un total de 76 vehículos nuevos entre unidades utilitarias, patrullas, camiones y maquinarias son las que adquirió el municipio este 2022.

El Alcalde Mario Dávila Delgado se reunió ayer con el personal que tiene a cargo estas unidades, en el estacionamiento del Estadio Monclova donde se tomaron la fotografía oficial con el nuevo equipo vehicular de presidencia.

El edil indicó que se juntaron los camiones de limpieza, la maquinaria, las patrullas, y los vehículos tipo sedan para poder mantener en una fotografía general esta histórica inversión en Monclova.

Se dijo contento y orgulloso de estos logros en su primer año de administración y que se haya logrado la compra con recursos propios, “gracias a los ciudadanos que han pagado sus impuestos, y que tienen la garantía que es un dinero bien administrado y que de alguna manera se regresa en beneficios a la ciudad”.

PREPARADOS PARA EL FRÍO

Por otra parte, el Presidente Municipal dijo que están preparados para la onda gélida que se anuncia iniciará hoy que perdurará durante el fin de semana.

Mencionó que los departamentos del DIF, Protección Civil, Seguridad Pública y Desarrollo Social se encuentran organizados para responder a la ciudadanía en caso que se requiera una atención inmediata a las personas que puedan padecer por las bajas temperaturas.

Dijo el edil que se tiene habilitado el Gimnasio Milo Martínez en caso de que se requiera un albergue, tienes cobijas suficientes y colchonetas para brindar asistencia a las personas que puedan estar en riesgo por el frío.

Además, se les brindaría alimentos y bebidas calientes, en caso de ser necesario, para que puedan mitigar el frío.

Hizo un llamado a los ciudadanos a proteger en sus hogares las tuberías, a las mascotas y evitar el ingreso de aire al interior de las viviendas. Y procurar no salir de casa si no es necesario, para que la gente se mantenga segura.

Mientras que también están listos por si se requiere adecuar la vialidad en caso de que se presenten vías congeladas, como los puentes en el Bulevar Pape.