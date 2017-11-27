Advierten a padres deserción escolar

Al ser uno de los sectores más reincidentes, la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) realizó una plática sobre deserción escolar con padres de familia de la escuela Miguel Ángel Asturia ubicada en Colinas de Santiago.

La mañana del viernes, personal de la dependencia acudió a la institución para tener un encuentro con padres de familia de diferentes grados para evitar casos de deserción o ausentismo escolar que podrían ocasionarles enfrentar un proceso.

La subprocuradora de los Niños, Niñas y la Familia, Leticia Sánchez Campos, comentó que es importante mantener la cercanía con los padres para evitar que incurran en algún acto que pueda generarles llevar algún proceso en la dependencia.

Señaló que están convencidos que es mejor prevenir, es por ello que están realizando estas pláticas para que los padres de familia tengan en cuenta qué tipo de acciones deben de evitar y en qué tienen que estar muy alerta.

“Lo que buscamos es platicar con los padres, mantener el acercamiento que nos permita resolver cualquier duda, especialmente recordarles cuáles son sus derechos y obligaciones como padres”, recalcó la Subprocuradora.

Cabe mencionar que Colinas de Santiago es uno de los sectores con mayor reincidencia en la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia al incurrir en diferentes problemáticas, es por ello que se tratará de mantener esta cercanía para atender a la mayor brevedad posible cualquier conflicto