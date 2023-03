Advierten fraudes por regularización

A unos días de que concluya el proceso de regularización de autos americanos, llaman a no caer en fraudes con personas que ofrecen realizar el trámite a vehículos cuyo número inicia con letra, ya que estos aún no son autorizados.

Faltan tres semanas para que venza la extensión del proceso de regularización que vence el 31 de marzo, sin que exista información si se ampliará de nueva cuenta el plazo para dar la oportunidad a los dueños de vehículos para que realicen el trámite.

Pablo González González, Administrador Local de Recaudación de Renta, mencionó que en lo que va del proceso se han regularizado 15 mil vehículos de los 45 mil que circulan en la región, un 33 por ciento, por lo que aún quedan muchos vehículos fuera del proceso, por lo que esperan que se amplie.

Comentó que en la actualidad el número de trámites se redujo en un 60 por ciento debido a la crisis económica que existe en la región, sin embargo existe el interés de los propietarios de este tipo de vehículos por realizar el trámite.

Exhortó a la población a no caer en engaños, ya que existen personas que ofrecen realizar el trámite por un costo de 2 mil 500 pesos, para vehículos en los que el número de serie inicia con letra, los cuales hasta el momento no han sido incluidos en el decreto.

Se han detectado casos en los que las personas acuden con una cita al modulo del REPUVE y al momento de checar la documentación se les indica que la cita es falsa, por lo que no se realiza el trámite y las personas únicamente pierden su dinero.

"Ahorita hay personas que están abusando de los propietarios que el número de serie inicia con letra, les están sacando cita, pero ahorita no hay citas para ese tipo de vehículos, que no se dejen engañar, ya llegará su tiempo, pero por el momento que no paguen porque tan sólo es un engaño", indicó.