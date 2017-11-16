Advierten multa por ‘inflado’ de precios

A unos días del Buen Fin, inspectores de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) están preparados para realizar operativos de revisión en las tiendas participantes para verificar que se respeten los descuentos y promociones.

La delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Adela Espinoza Villegas comentó que actualmente están ultimando detalles del operativo de revisión que se realizará durante el fin de semana más barato del año.

Señaló que desde hace algunos días inspectores de la dependencia de Saltillo están trabajando en un operativo especial para verificar que los comercios participantes no “inflen” los precios de los productos que tendrán en promoción durante estos días.

Aseguró que hasta el momento no se ha detectado ninguna situación sospechosa, sin embargo desde la noche del jueves 16 hasta la noche del lunes 20 se implementarán revisiones en las tiendas que participan en este programa.

Dijo que se revisarán precios, se respeten las promociones que anunciaron, además atenderán cualquier inconformidad que puedan tener las personas que en ese momento están realizando alguna compra.

“Afortunadamente en años anteriores no se han presentado incidencias de consideración, sin embargo no podemos bajar la guardia y dejar que las cosas pasen, vamos a estar muy al pendiente de cada detalle”, recalcó la Delegada.

Se instalarán módulos de atención en las principales tiendas comerciales, incluso la oficina permanecerá abierta desde las 9 hasta las 6 de la tarde para que las personas que consideren que se está incumpliendo acudan a denunciar.

Asimismo, Espinoza Villegas comentó que están trabajando en coordinación con la Cámara de Comercio quien pondrá a disposición un listado final de los establecimientos que participarán, así como las ofertas que tendrán.