Advierten saqueos por falta de pago

Se prevé un estallido social en la región Centro por la situación de AHMSA, en donde se podrían presentar saqueos y disturbios debido a la desesperación que existe entre la base trabajadora por la falta de pagos.

La empresa no ha dado una respuesta sobre los pagos que se tienen pendientes, y cada vez la situación de Altos Hornos de México se complica más alargándose los pagos pendientes de los trabajadores.

El día de hoy suman 8 semanas las que se les deben, sin que la empresa de una fecha para realizar los pagos.

Los trabajadores mencionan que de continuar la situación así, lo que sigue es un estallido social, lo cual se ha evitado hasta el momento, pero los trabajadores exigen que se tomen acciones ante la falta de pagos.

Señalaron que es algo que no desean hacer, pero las autoridades los están obligando ante la falta de respuesta y de acción, así como la apatía que ha demostrado Gobierno Federal ante la problemática de la empresa.

“A lo mejor la gente se pregunta porque un estallido social, que culpa tiene la sociedad, pues la sociedad no, pero el Gobierno si está enterado de esto y desde hace 2 o 3 años y no se ha hecho nada”.

Señalan que los trabajadores están llegando al límite, se ve en los hogares de los obreros que no se cuenta con dinero, muchos se ven en dificultades para el sustento diario, por lo que incluso se podría llegar al saqueo ante la desesperación.

“Vemos cómo anduvieron los compañeros en el movimiento, con altas temperaturas a todo lo que da, sin comer, haciendo presión para eso, estamos a nada de hacer eso, así que es una advertencia, la molestia de los trabajadores crece y cada vez piden que se tomen otras acciones”.