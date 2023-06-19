Advierten sobre “golpe de calor”

MONCLOVA., COAHUILA.-El golpe de calor puede llegar a ser fatal, por lo que debido a las altas temperaturas que se presentan en la entidad, la Jurisdicción Sanitaria No.4 emitió recomendaciones para evitar problemas de salud como son deshidratación, taquicardia, visión borrosa y desvanecimiento por la exposición elevada al sol.

Faustino Aguilar Arocha dijo que son las personas que trabajan en el área de la construcción o en las calles las que más riesgo presentan de padecer golpe de calor, por lo que solicitó que durante su jornada laboral realicen descansos en la sombra y se hidraten por varios minutos para evitar una situación que pueda tornarse grave.

Dijo que entre los síntomas característicos del golpe de calor se encuentran la visión borrosa, dolor en el pecho, taquicardia, sudoración y alta temperatura, por lo que si alguien está en la situación por la exposición al sol, deben hidratarlo de forma inmediata, llevarlo a donde exista ventilación y buscar atención médica de inmediato.

Mencionó que la recomendación es evitar actividad física al aire libre, evitar salir y exponerse al sol de 11 a 6 de la tarde, ya que es en estos horarios cuando el sol pega aplomo y se pueden presentar situaciones desfavorables de salud.

Comentó que para evitar golpe de calor deben las personas llevar ropa ligera con colores claros, tomar suero vida oral o agua natural, evitar líquidos como bebidas energizantes y refrescos endulzados pero sobre todo evitar la exposición prolongada al sol.