Afecta a la Canacar déficit de choferes

La industria del autotransporte de carga tiene un déficit de cerca de 600 choferes, además muchos de los que están laborando no cumplen con los requisitos al no conocer rutas, ni cumplir los requisitos que establece la autoridad.

El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Gerardo Bortoni, comentó que existe un importante déficit de choferes.

Los trabajadores que actualmente están en operación, no cumplen con las características por lo que se mantiene una búsqueda constante de personal capacitado.

El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Gerardo Bortoni.

“Les falta tiempo para ser operadores profesionales, al no cumplir con los dos años que requiere la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), algunos no conocen rutas foráneas y solo viajan a Monterrey”, explicó.

Dijo que en la región existen alrededor de 2 mil operadores y hace falta un 30 por ciento más, ya que un porcentaje de los que trabajan actualmente no son totalmente confiables.

Así mismo, Bortoni comentó que es importante que las autoridades educativas encaminen sus carreras para oficios que si tienen demanda, pensando en resolver la necesidad de las empresas y que los jóvenes encuentren un empleo al concluir.

Aseguró que existe un programa para hacer crecer en conjunto con el Cecaty para incrementar el volumen de oficios que ofrecen o abrir una nueva institución que permita dar variedad a las carreras que ofrecen.