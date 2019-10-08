Afecta a Lear huelga de GM

Aunque reconocen que la planta de Lear Corporation de ciudad Frontera no está en su mejor momento, representantes de la CTM descartan que exista riesgo de paro como se ha dado en las plantas de Arteaga y Ramos Arizpe. La huelga que se vive en General Motors Estados Unidos ha tenido un impacto en las empresas de la industria automotriz, llegando al estado de Coahuila, en donde se han visto afectados cerca de 3 mil trabajadores.

Desde la semana pasada iniciaron paros en las plantas de Lear Corporation de Arteaga, Ramos Arizpe, Martín Rea, Magna Powertrain y Auma, y el día de ayer inició el paro en la planta de General Motors de Ramos.

Mario Dante Galindo Montemayor, representante de CTM Frontera.

Mario Dante Galindo Montemayor, representante de Lear Corporation Frontera, señaló que esta situación no ha impactado directamente a la planta ubicada en la región Centro, ya que el material que se produce no se distribuye a GM, sin embargo se ocasionó que se detengan las contrataciones.

Negó que exista el riesgo de un paro de labores, como se da en la región Sureste, ya que el material que se produce en la localidad se distribuye a otras marcas, por lo que aunque ha disminuido el volumen de producción continúan trabajando.

“No nos ha pegado directamente a la planta de Lear Frontera, pero no hay contrataciones, están con el mismo volumen, la planta que si le toco fue la de Arteaga en donde están en paro técnico, aquí no hay riesgo de una situación de esa naturaleza, pero si se encuentran paradas las contrataciones”.

Reconoció que la planta de Lear Frontera no está en su mejor momento, y se detuvieron las contrataciones de esta empresa que tenía ingresos de manera constante, así como se bajaron los niveles de producción, pero dejó en claro que no hay riesgo de que se realice un paro.