Afecta el acoso a hombres y mujeres

El acoso es un tema que afecta tanto a hombres como a mujeres y puede suscitarse en centros educativos, espacios laborales, transporte público e incluso en las calles, siendo en la mayoría de los casos personas que las víctimas no conocen.

Miradas insinuantes, palabras obscenas, toqueteo sin consentimiento, coqueteo incómodo e incluso violencia física es parte de las conductas que utiliza un acosador, es por ello que los jóvenes dan su opinión a periódico La Voz sobre este controversial tema, asegurando que solo denunciando la afectada puede ser escuchada o afectado pueden ser escuchados por las autoridades.

Jesús Reséndiz, estudiante de segundo grado de universidad dijo que si bien nunca ha sufrido el acoso de alguna persona sí ha presenciado como algunas jóvenes son acosadas por sus mismos compañeros, quienes intentando "caer bien", realizan esta práctica la cual es muy común.

"Cuando encuentro a una compañera mujer sea mi conocida o no, la trato de apoyar incentivándola a que acuda a las autoridades para dar a conocer la situación, el acoso muchas veces está normalizado por que no siempre se les cree a las víctimas, sin embargo muchas veces hay gente presenciando la situación y somos quienes podemos ayudarlas a que se les brinde la atención".

Marco Antonio Rodríguez, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración mencionó que como hombres deben estar alerta ante las situaciones que muchas de sus compañeras viven diariamente, pues desde que vienen caminando por la calle o al subir al transporte, reciben piropos inadecuados, miradas insinuantes o coqueteos que ellas no están solicitando, lo que se cataloga como un acoso.

Tadeo Camarillo, estudiante de segundo grado de preparatoria mencionó que es muy importante acercarse a las chicas para platicar sobre los temas que les incomodan, pues muchas de ellas no tienen la suficiente confianza con sus compañeros y por ello viven situaciones que no dan a conocer por pena a ser señaladas.

"Estos casos deben ser denunciados, las mujeres no deben tener miedo y cuando algo les sucede deben darlo a conocer para como compañeros apoyarlas, las autoridades deberían de tener más empatía con las chicas, pues la mayoría de las veces no les creen o justifican las el acoso, lo cual no debe de suceder".

María Angélica Rodríguez dijo que ninguna personas debe de quedarse callada ante una situación de riesgo como es el acoso o el abuso sexual, ya que muchas veces sucede desde que son pequeñas o son los mismos familiares quienes las tocan y si no se denuncia, no les creen o les ponen atención.

"Yo creo que el acoso y el abuso se da en todas partes, incluso entre los familiares directos, es por eso que las víctimas deben hablar, denunciar y no callar para que los agresores puedan ser castigados".