Afectada producción de acero por fallas

Continúa detenida la producción de la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México debido al problema en una de las bandas principales que suministra material al horno, por lo que se ha visto afectada la producción de acero.

Desde hace cerca de una semana se presentó la falla en esta banda transportadora, lo que ha influido en el resto de los departamentos que se están viendo afectados al no contar con la materia prima.

La falla de esta banda impide que se transporte material al horno, que al no funcionar, el BOF no recibe arrabio y no se genera las placas de acero, por lo que el proceso se mantiene detenido.

La paralización de los equipos mantiene en incertidumbre a los trabajadores quienes están en espera de que se ponga en marcha los equipos, ya que de acuerdo a la información que se dio en inicio los trabajos de reparación se realizarían en un periodo de 7 a 10 días, por lo que esperan que esta seamana entre en operación.

El tema de la banda se suma al del Horno Eléctrico que también se vio afectada hace un par de semanas tras el accidente que se registró al interior de la planta 2, que también detuvo su producción, pero que se espera que este martes entre en operación.