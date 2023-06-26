Afectan apagones a pozos de agua

Apagones de Comisión Federal de Electricidad afecta diariamente en los pozos de agua de Simas, en un promedio de seis a siete pozos tanto al sur y oriente de la ciudad de Monclova.

El gerente del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento Eduardo Villarreal explicó que en estos casos, aun cuando una suspensión en el flujo de energía eléctrica dure sólo unos minutos, una vez que se normaliza el personal técnico del SIMAS debe realizar una maniobra para poder reactivar un equipo de bombeo que queda fuera de servicio, lo cual puede llevar entre tres y seis horas.

“Nos dejan los equipos fuera y que al final del día nos daña aun cuando están protegidos nos lo dejan fuera y claro que nos está pegando y es un tema que no podemos controlar” mencionó el gerente de Simas

Por otra parte señaló que el consumo del vital líquido aumentó en los últimos 15 días de 1300 litros por consumo explotados, ahora subió a los 1800 litros por segundo.

Dijo que los niveles de agua se han mantenido y se puede dar la oportunidad de estos 1800 litros.

“Todavía aguantamos tenemos 80 litros del pico máximo para extraer, vamos a esperar que baje un poco de este macro consumidor que traemos ahora

Estamos tratando de ajustar los horarios de distribución a lo que mejor convenga a la ciudadanía.” Finalizó.