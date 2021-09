Afectará inversiones trasvase de gasolina

Existe preocupación por la clausura de terminales privadas de almacenamiento y trasvase de combustible, eso terminará con fuentes de empleo y con futuros inversionistas en México, Arturo Valdés presidente de la Canaco señaló que es momento de que lideres empresariales, sindicales y ciudadanos en general protesten ante estas acciones del Gobierno Federal.

"Esto aunado a la crisis económica que se tiene actualmente, afectará mucho, ojalá que se retractara ese señor, el presidente de México, son inversiones, atrae trabajo, son fuentes de empleo y querer quitarlas", comentó.

"De por sí no ha llegado nada interesante, luego este señor quiere reducir las fuentes de empleo, pues que mal, ojalá que ciudadanos se den cuenta que repudien y salgan a protestar estas cosas, líderes empresariales, sindicales todo mundo, hay que decirle a este señor que está mal", señaló.

Eso limita la importación de la gasolina, en el caso de la región hay almacenamiento para después distribuirla, hay familias que dependen de esta fuente de trabajo y que contribuyen con la economía de nuestro país.

El líder empresarial mencionó que con esto pretenden empezar a quitar y acaparar la distribución los hace caer en un monopolio de Pemex y no se vale pues se supone que México es un país libre, de libre economía.

"Está mal lo que el Gobierno Federal quiera hacer, son malas señales, sobre todo para inversionistas ojalá que se retracte de esto", indicó.

Esto no hará más que reducir la oferta de combustible que es utilizado para actividades básicas, el combustible es el motor de cualquier país, hasta el momento no se ha informado que sigue, que se va a hacer, este señor habla de más, no sabe ni lo que dice pero lo que ocasiona son malas señales para inversionistas.

Afecta a ciudadanos e industrias, nadie va a querer invertir cuando los están acotando por todas partes, además de esto se pone en entredicho el tratado de libre comercio, donde cualquier puede importar combustible y aquí distribuirlo, con esto nos e está cumpliendo y da malas señales, no es buena señal lo que pretenden hacer.