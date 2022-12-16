Afirma Bortoni que no tiene encargo de AH

“Nosotros no hemos tenido encargos con Altos Hornos de México”, respondió el empresario Gerardo Bortoni respecto a un supuesto bloqueo de la empresa hacia las unidades de transporte de carga que él maneja.

El pasado fin de semana, el presidente de la Cámara Nacional de Transporte de Carga (CANACAR), informó que desde hace días que cientos de toneladas de acero no habían llegado a sus destinos ya que Altos Hornos de México no abonó a los transportistas para que pudieran adquirir diésel y otros servicios.

Así mismo, dijo que alrededor de 110 socios de la cámara, dejaron de prestarle servicio a la empresa, ante la crisis económica por la que está pasando.

A los pocos días comenzaron los rumores de que Altos Hornos de México había bloqueado los trabajos de la empresa de Gerardo Bortoni y que incluso, no habían dejado pasar las unidades de carga pesada.

“No tengo todavía una información oficial, estoy revisando y revisaré con los representantes de la empresa, no tenemos cargo ni hemos presentado unidades al interior”, externó al respecto, sin embargo indicó que tienen unidades reportadas y anteriormente les habían asignado órdenes por parte de la acerera.