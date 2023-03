Afirma estudiante le hackearon la cuenta

MONCLOVA., COAH.-Luego de que se suscitara una intensa movilización de autoridades policiales al interior y exterior del Instituto Central Coahuila por una amenaza de tiroteo que se suscitó en una plataforma que utilizan los alumnos para llevar sus clases en línea, el titular de servicios educativos dijo que de acuerdo a los primeros datos arrojados por las investigaciones, al joven de nombre "Kevin" le hackearon la cuenta de ingreso y desde ahí se subió la amenaza a la plataforma.

Como docentes agradecemos a la fiscalía del estado y a la Secretaría de educación quienes estuvieron desde la madrugada del viernes monitoreando la publicación donde se amenazaba a los estudiantes con usar un arma para abrir fuego en el ICC y desde ese momento se dialogó con los padres de familia para evitar riesgo.

Dijo que de acuerdo a las primeras indagatorias las autoridades determinaron que la cuenta del menor fue hackeada, por lo que se dialogó con sus padres para que no fuera enviado al plantel como medida de protección, además de que no se le fincará una responsabilidad directa hasta que no se concluya la investigación y se determine si verdaderamente le robaron su contraseña o si fue él quien realizó a la amenaza.

"Si el alumno no se presentó a clases fue porque así lo solicitaron las autoridades como parte del proceso de investigación y de apoyo para él y para todos los alumnos pues el presentarse implicaría cuestionamientos y señalamientos de los demás, lo cual sería de gran impacto para todos".

Explicó que para evitar pánico entre la comunidad estudiantil y los padres de familia, se procedió a que las autoridades comenzaran con la investigación desde la madrugada del viernes cuando el mensaje se viralizó, mientras que el director Samuel Hernández y su personal comenzaron con las acciones preventivas de revisión de mochilas así como el pase por un detector de metales para evitar cualquier incidente.

Comentó que dentro de las investigaciones se detectó que la fotografía del arma corresponde a un decomiso realizado en otro estado de la república, la cual fue bajada de internet y ya había sido utilizada en otro caso de amenaza de este tipo, sin embargo se procedió a realizar la investigación para evitar cualquier riesgo para la comunidad estudiantil así como los docentes del plantel educativo.

"Todo está bien en este momento, esperamos que para tranquilidad de los estudiantes se den los resultados de la investigación, no podemos culpar al estudiantes por el hackeo de su cuenta pero sí se investigará hasta que se tenga un resultado para tranquilidad de los padres de familia.

ICC envía comunicado informando de las acciones preventivas realizadas en el plantel.

Por su parte el Instituto Central Coahuila envió un comunicado donde se indica que luego de la supuesta amenaza se activaron los protocolos y se dio aviso a las autoridades estatales y federales para adoptar las medidas indicadas.

"En ningún momento hubo algún riesgo o alumnos de nuestro plantel educativo, de la investigación preliminar se desprende que fue un "Hackeo" a la cuenta de un alumno, por lo que no hubo un riesgo real para nadie, además se adoptaron todas las medidas correspondientes de prevención y se dialogará con los estudiantes para concientizarlo sobre las implicaciones que tienen este tipo de conductas".