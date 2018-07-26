Afirman ilegales que no estaban cautivos

Los centroamericanos que fueron localizados en un domicilio de la Zona Centro de Monclova, dijeron que estaban por su voluntad esperando ser trasladados a Estados Unidos.

El delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Rodrigo Chaires Zamora, comentó que recibieron una puesta a disposición de elementos de Fuerza Coahuila de una intervención que habían realizado en un domicilio de la Zona Centro.

Señaló que la información que recibieron de la corporación es que personas estaban privadas de su libertad en un domicilio, es por ello que realizaron el despliegue para tratar de rescatarlas.

El delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Rodrigo Chaires Zamora.

Aseguró que se les dio la atención a los centroamericanos, además se entrevistaron con el Agente del Ministerio Público, donde refirieron que estaban por su propia voluntad a la espera de ser trasladados a la frontera, pues querían cruzar a Estados Unidos.

Dijo que los indocumentados quedaron a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes se encargarán de definir su situación legal en el país, pues no contaban con ningún documento.

“No se pudo constituir un delito en este caso en específico porque los centroamericanos refirieron claramente que estaban por su voluntad, sin embargo dimos vista a la Fiscalía Especializada en delitos contra migrantes para que tomen conocimiento de lo ocurrido”, recalcó el delegado.

De igual forma, Chaires Zamora comentó que el procedimiento se realizó apegado a la legalidad, buscando no violentar los derechos de los indocumentados ni de las personas involucradas en este hecho.