Afirman los maltratan

Lo ocurrido en el Centro de Rehabilitación Escudo de Salvación provocó la molestia de ciudadanos quienes aseguran que los maltrataban y que por eso cuando las familias iban a visitarlos muchas veces les decían que andaban de campamento o en una misión pero que realmente era porque estaban golpeados y cuando lograban verlos, siempre había personal del mismo anexo para asegurarse de que no dijeran nada.

Estos fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Facebook y seguidores de Periódico La Voz: "Que triste ellos estás ahí por querer cambiar", "Se les pasó la mano a los del anexo".

"Así es señora por eso no los dejan solos siempre está una persona con ellos para que no le digan a los familiares que los tratan mal, nosotros pasamos por eso".

"Sí por eso los ponen y si no se dejan les va peor y luego uno va a la visita y salen que no están que según andan en un campamento o andan en una misión y no es así es porque ya los golpearon".

"Todo es por el animal que se hace pasar por padrino que fomenta el maltrato, las humillaciones la violencia y el miedo, espero que las autoridades actúen en base a las responsabilidades y a derecho y cierren este lugar y si les hacen falta evidencias y testigos con gusto participo en la averiguación como testigo. Que dios bendiga a los muchachos y les abra los ojos a las familias y autoridades".