Afirman no hay quejas contra Jefe de Medicina

En el Instituto Mexicano del Seguro Social no se cuenta con ninguna queja en contra del Jefe de Medicina Interna del Block “B” o señalamientos por mala atención en el tercer piso, por lo que se descarta realizar alguna acción en contra del galeno tras la queja que interpusieron los representantes de la Sección 288.

Después de los señalamientos que realizó el Vocero de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático por la falta de capacidad para resolver los problemas que se presentan por parte del médico Carlos García Treviño, se indicó que no se tiene ninguna queja en su contra hasta el momento.

A pesar de la acusación directa al instituto, no se tuvo una respuesta por parte del director del hospital que tiene a su cargo al doctor Carlos García, sobre la situación que existe al interior del nosocomio.

Por su parte el representante del Sindicato de los Trabajadores del Seguro Social indicó que no se tiene ninguna queja en contra del galeno y de existir sería la primera vez que se hace una queja directa en contra de un directivo.

Las quejas que se presentan en contra del IMSS están enfocadas en el servicio o atención que brinda algún médico en un procedimiento, pero es la primera vez que se hace un llamado en contra de un directivo.

Indicó roberto ramírez rodríguez

Indicó que el Jefe de Medicina Interna no es parte del sindicato, por lo que es la institución quien decide si se realiza alguna acción en torno a la queja que se presentó.