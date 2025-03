Agilizan sepultura de Juanita Camarillo

En medio de la indignación y dolor, la familia de Juanita Camarillo Flores se vio obligada a sepultarla de emergencia este domingo, luego de que el cuerpo presentara un acelerado proceso de descomposición, debido a un presunto mal embalsamamiento por parte de la Funeraria Latinoamericana.

Durante el pasado fin de semana se dio a conocer el caso en donde familiares de Juanita Camarillo denunciaron la negligencia por parte de la funeraria en el manejo del cuerpo para su velación.

A pesar del reclamo de la familia, la funeraria no se hizo responsable y no atendieron la situación, por lo que el día de ayer familiares tuvieron que enterrar de manera urgente el cuerpo ante el estado en el que se encontraba, por lo que no pudieron celebrar la misa de cuerpo presente.

El caso de Juanita Camarillo Flores no es el primero en el que se señala a la funeraria por este tipo de irregularidades en el proceso de conservación de los cuerpos, lo que genera serias afectaciones a los deudos, quienes además del dolor de la pérdida deben enfrentar este tipo de negligencias.

Hasta el momento, la funeraria no ha emitido una postura oficial de lo sucedido, mientras la familia exige una explicación clara y medidas para evitar que otros pasen por la misma situación.