Agobia a empresas alza de energéticos

Los constantes incrementos en el precio de los energéticos ha orillado a empresarios a tomar algunas medidas de ajuste de sus presupuestos para evitar reajuste de personal que se reflejen en el segundo semestre.

El primer semestre del 2018 ha sido un periodo complicado para la iniciativa privada, pues la incertidumbre por las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) ha generado una disminución de trabajo, además los constantes incrementos al precio de los combustibles buscando no tener que recurrir a despidos.

El presidente de la Unión de Organismos Empresariales, Antonio Álvarez Rodríguez.

El presidente de la Unión de Organismos Empresariales, Antonio Álvarez Rodríguez comentó que lamentablemente han tenido un muy complicado año porque se han juntado diferentes factores que han representado un duro golpe para la función de las industrias.

Señaló que desde que se anunció una renegociación del tratado de libre comercio se generó un ambiente de incertidumbre, además la política comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el periodo electoral en México y los incrementos han disminuido su producción.

Aseguró que todas estas situaciones han orillado a los empresarios a tomar diferentes ajustes en su economía para evitar que estos factores puedan impactar más fuerte y lleven a tomar otro tipo de medidas como ajustes de personal.

“Lo más preocupante no es solamente que tuvimos un periodo complicado lo difícil es que se prevé que este segundo semestre del 2018 se mantenga la misma situación, por lo que tenemos que hacer ajustes para evitar un impacto mayor”, recalcó el líder de los empresarios.

De igual forma, Álvarez Rodríguez comentó que la próxima administración pueda hacer algo para disminuir el precio del combustible de manera real, pues actualmente solo disminuye cuestión de centavos.

Indicó que esperan que las promesas del hoy virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador se cumplan y cuando comience su periodo comiencen a verse los beneficios para toda la comunidad.