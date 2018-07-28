Agreden a balazos a elementos de Fuerza Coahuila

La Secretaría de Seguridad Pública informa que, pasada la media noche de ayer, elementos del grupo preventivo de Fuerza Coahuila fueron agredidos a balazos por personas que viajaban en una camioneta marca Ford Super Duty, en el municipio de Guerrero.

Los agentes se encontraban realizando labores de vigilancia en la carretera federal #2, cerca del kilómetro 104, tramo Guerrero-Hidalgo, cuando se percataron que una camioneta transitaba con las luces apagadas.

Al activar los códigos, los pasajeros de la camioneta Ford comenzaron las detonaciones.

Al darse a la huida los agresores, los elementos de la Secretaría de Seguridad en coordinación con todos los grupos policiacos realizaron un despliegue de elementos por brechas y zonas aledañas. Ninguno de los agentes de Fuerza Coahuila resultó herido y hasta el momento se registraron sólo daños materiales.