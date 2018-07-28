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Coahuila

Agreden a balazos a elementos de Fuerza Coahuila

Por Staff / La Voz - 28 julio, 2018 - 01:30 a.m.
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      La Secretaría de Seguridad Pública informa que, pasada la media noche de ayer, elementos del grupo preventivo de Fuerza Coahuila fueron agredidos a balazos por personas que viajaban en una camioneta marca Ford Super Duty, en el municipio de Guerrero.

      Los agentes se encontraban realizando labores de vigilancia en la carretera federal #2, cerca del kilómetro 104, tramo Guerrero-Hidalgo, cuando se percataron que una camioneta transitaba con las luces apagadas.

      Al activar los códigos, los pasajeros de la camioneta Ford comenzaron las detonaciones.

      Al darse a la huida los agresores, los elementos de la Secretaría de Seguridad en coordinación con todos los grupos policiacos realizaron un despliegue de elementos por brechas y zonas aledañas. Ninguno de los agentes de Fuerza Coahuila resultó herido y hasta el momento se registraron sólo daños materiales.

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