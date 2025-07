Tres mujeres agredidas en San Buenaventura se encuentran fuera de peligro

Fuera de peligro se encuentran las tres mujeres que fueron agredidas el pasado fin de semana en San Buenaventura, las cuales, a pesar de requerir atención médica, no fue necesaria su hospitalización, indicó el director del Hospital General "Amparo Pape de Benavides".

Ángel Cruz García, informó que el pasado fin de semana se tuvo el ingreso de las tres mujeres de 27, 38 y 46 años de edad, donde fueron valoradas de acuerdo al protocolo médico, tras presentar una serie de lesiones.

"Las tres pasaron por el proceso en donde se determinó que presentaban lesiones leves, con policontusiones, pero sin indicios de que presentaran daño neurológico, ni heridas que comprometieran su integridad".

Pese a que las lesiones no representaban un riesgo, recibieron atención médica completa, incluyendo estudios de rayos X y valoración clínica y después de ser estabilizadas, las tres mujeres fueron dadas de alta.

"No presentaban lesiones que ameritaran hospitalización, eso no significa que no hayan recibido atención médica, fueron exploradas, diagnosticadas y tratadas conforme a los lineamientos del hospital", puntualizó.

Respecto a las circunstancias en las que ocurrieron las agresiones, el director señaló que tras presentar las lesiones se notificó a las autoridades correspondientes y serán ellos los encargados de investigar el contexto.

"Nosotros como institución médica únicamente describimos las lesiones, en este tipo de casos, notificamos a la Fiscalía General del Estado para que ellos determinen los hechos y abran la carpeta correspondiente", indicó.

Las agresiones se registraron durante una reunión en un domicilio del Fraccionamiento Los Nogales del municipio de San Buenaventura, donde, de acuerdo con versiones preliminares, las mujeres fueron atacadas tras negarse a participar en un acto sexual forzado.