"Aguas, con el recibo de Simas"

Los usuarios del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamientos han externado su molestia debido a la falta de agua y al alto cobro que se refleja en los recibos, comentaron que antes, cuando había agua, pagaban menos.

"Me salía recibo máximo de 500 pesos o menos, ahora con un servicio pésimo y cuidando porque un día hay agua y otro día no, no es posible que al pueblo lo quieran estafar con tarifas tan elevadas", señaló un usuario de Facebook.

El usuario se llama IR CH, comentó que llega puro aire en vez de agua, cuando llena el tinaco y con más monos en simas para repartir el queso, comentó que en vez de beneficiar al pueblo brindan un servicio de agua que cada día está peor.

Su publicación causó enojo del resto de los usuarios quienes aseguran estar en una situación similar, pues el recibo salió muy alto cuando casi no tuvieron el líquido en sus hogares.

El quejoso comentó que no tiene alberca por eso le sorprende mucho el cobro que la dependencia le está haciendo, dijo que con todo el conflicto que se han presentado en los últimos días, lo que directivos del sistema debería hacer es meter a un ciudadano al consejo y que no sea político.