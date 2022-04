¡Aguas! Tiene Monclova su propio estafador de mujeres

MONCLOVA, COAHUILA. - Los hechos quedaron documentados en video y la mujer aseguró que interpondrá una denuncia contra Gilberto, quien aparentemente sustrajo el dinero de su bolso mientras ella iba al baño en su primera cita.

Una mujer monclovense se convirtió en víctima de robo al salir a convivir a un restaurante con un sujeto que habría conocido recientemente y el cual aprovechó que esta acudió al baño para saquear su cartera.

A través de redes sociales Mafer Nájera publicó que el hombre llamado Gilberto y quien labora para una cadena comercial en Monclova, le robó 5 mil pesos de su cartera y no obstante intentó culpar a su hijo quien también les acompañó en su salida.

"Este hombre sacó $5000 pesos de mi cartera, los cuales quería culpar a mi hijo diciendo que él según no había visto bien y dijo que solo había acomodado bien mi bolsa. Los tomó cuando me paré al baño y mi hijo se quedó en la mesa. Él pensó que por que el estaba jugando en su celular no iba a prestar atención" explicó en su publicación.

En el video se observa que al estar ella ausente de la mesa y se encuentra con el hijo de ella, él toma su bolso -que estaba en su silla- saca su cartera y saca dinero que pone en la mesa y finalmente guarda en su cartera.

Mafer Najera afirmó a VANGUARDIA que interpondrá una denuncia por el delito de robo, así mismo entregará a la Fiscalía General del Estado la evidencia del hecho.