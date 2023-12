AHMSA: Necesidad de Acción

"Hasta aquí llegamos, no le veo camino a Altos Hornos de México (AHMSA)", externó el Secretario General del Sindicato Nacional Democrático, quien señaló que los equipos parados no sirven para nada.

Dichas declaraciones se dieron a conocer tras la noticia que el Juez Segundo de Distrito especializado en Concursos Mercantiles, Saúl Martínez Lira, canceló la Asamblea de Socios de AHMSA este 21 de diciembre, y la industria perdió el amparo que promovió para conseguir la autorización de la junta de accionistas.

Ismael Leija Escalante Secretario General del Sindicato Nacional Democrático, comentó que no entiende la postura del juez ya que de eso dependen muchas cosas, no solo para los trabajadores sino para todas las personas de la región centro.

"Ya no se puede más la verdad, siento que hasta aquí llegamos, si el 21 no hay asamblea hasta ahí llega todo. Ya no le veo yo camino la verdad, la empresa cada día se está deteriorando más y los equipos ahí parados no sirven para nada".

Señaló que ya no se tolera la situación por la que están pasando los trabajadores y sus familias, Leija Escalante indicó que sus declaraciones no son para alarmar o para que los obreros busquen otra opción, sino que es un llamado para las autoridades.

"Ya el presidente Andrés Manuel López Obrador puso la mesa servida, Pemex dio prórrogas hasta donde yo sé para el pago de lo que está pendiente, las dependencias gubernamentales como la Secretaría de Hacienda e incluso la unidad de inteligencia financiera está apoyando"