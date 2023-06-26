AHMSA paga salarios a trabajadores activos

Ante la presión ejercida por trabajadores que se mantienen activos en Altos Hornos de México, la empresa acerera cubrió el pago de nómina y premio a obreros de la Coquizadora 1 y el Alto Horno 5, sin que se tenga información con respecto al pago al resto del personal que esta fuera de la empresa.

Desde temprana hora obreros de la Planta Coquizadora Uno iniciaron un paro de labores ante el incumplimiento de pago de la empresa, esto al sumar 7 semanas pendientes de pago y 2 meses de premio.

La desesperación se apoderó de los obreros, quienes durante este tiempo han acudido a laborar a la empresa para mantener los equipos de emergencia, por lo que a pesar de no recibir un pago ellos continúan asistiendo.

Ante esto, los obreros se manifestaron este lunes y pararon labores, exigiendo una respuesta a los representantes de Relaciones Laborales.

Al no tener una respuesta favorable, los trabajadores indicaron que impedirían el paso de las pipas que abastecen de gas L.P. a la Coquizadora, lo que representaría el paro de los equipos y una pérdida económica para la empresa.

Estas acciones obligaron a la empresa a cumplir con el pago de salario de los trabajadores que están en activo, tanto de Planta Uno y Planta Dos, a quienes se les depositó después de las 4 de la tarde el pago de la nómina 19 y premio de asistencia.

Sin embargo el resto de los trabajadores aún están en espera de que se realice el pago de una de las 7 semanas que se tienen pendientes