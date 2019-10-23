“AHMSA se normalizará”

En estos momentos Monclova está tranquilo, tiene empleos y buenas fuentes de trabajo, así el municipio mantiene su crecimiento en los mercados tratando de atraer nuevas empresas, así como la fabricación de nuevos productos.

Así lo subrayó Gerardo Benavides Pape, al precisar que Monclova, a través del tiempo se ha ganado un importante sitio en el mercado de la transformación del acero y el hecho está en que es la ciudad que fabrica más carros de ferrocarril en el mundo. El presidente del Grupo Industria Monclova también dejó en claro que AHMSA sale adelante, está agarrando un ritmo de normalización y que solo hay que darle tiempo.

Recordó que la siderúrgica está en un proceso de reestructuración, pero que sigue comprando materias primas y vendiendo sus productos, donde ellos como grupo son proveedores y clientes de la misma.

“No deja de surtirnos placas de acero para seguir con la construcción de carros de ferrocarril y seguimos vendiendo sin ningún problema”, agregó

Por cuanto a los dos grupos que se disputan el control sindical en AHMSA, el empresario apuntó que la planta y los trabajadores tienen que definir esta situación, no con agresiones sino dentro de un contexto de paz y tranquilidad.

Sobre la situación económica del país, abundó que ellos como empresarios deben de apoyar a México, mantener su apuesta por el país donde viven y donde tienen sus negocios.

“Debemos de mantener la confianza en nuestras fuentes de ingresos y en los trabajadores porque Coahuila tiene la mejor mano de obra del país, la más calificada, en un estado totalmente industrial y seguro”, indicó.