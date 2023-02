Ahoga polvo al sector oriente

La calidad de aire en el sector oriente de Monclova es una preocupación permanente, enfermedades derivadas de una contaminación que no ha sido valorada por autoridades competentes y que mantiene a miles de habitantes con el miedo de no saber qué es lo que respiran diariamente.

Periódico La Voz acudió al lugar para constatar los hechos de un ligero polvo que diariamente cae en las viviendas de los hogares, los coches que se encuentran debajo de un techado o los que se encuentran a la intemperie lucen repletos de una capa en color blanco.

A tres kilómetros de la zona urbana se localiza un molino de cal que se utiliza para distintas aplicaciones industriales, así como la producción de agregados para la construcción y presumiblemente el polvo que habitantes respiran proviene de este lugar en una extensión de 25 hectáreas.

Decenas de vecinos recibieron a Periódico la Voz para exponer la problemática que sufren desde más de 50 años, aun cuando se ha reportado a las autoridades competentes no se ha brindado una respuesta favorable.

Julián García Valdés habitante de fraccionamiento San José explicó que son 17 colonias de Monclova las afectadas por la contaminación.

"Tenemos años con la contaminación de parte de las pedreras, caleras, están como cinco compañías continuas, la contaminación es muy fuerte y dañina, comúnmente lo estamos respirando, hay personas enfermas con tos, y alergias y médicos lo han asegurado que es a consecuencia de este polvo" mencionó.

Explicó que a principios de año se solicitó la intervención del Ayuntamiento, en su momento Ecología acudió a verificar, autoridades se comprometieron a citar a los dueños de las empresas, pero ha pasado más de un mes y siguen en espera de una respuesta.

Rosario Muñoz García de sector la amistad informó que ante elevados costos por el consumo de energía eléctrica de CFE compraron con sacrificios paneles solares, sin embargo, debido a este polvo blanco no captan la luz solar.

"Nos afecta a todos en la salud, en segundo lugar las plantas, las casa, tenemos paneles de luz pero no están sirviendo de nada porque siempre están blancos y no captan bien la luz solar, no hace efecto por toda la cal"

"Que tomen cartas en el asunto ya no podremos estar tolerando tanto al extremo de tanta contaminación"

Nosotros no queremos afectar a las empresas, pero la empresa también debe de pensar que nosotros como vecinos estamos siendo muy afectados en la salud que es lo principal, la casa es desesperante como se lleva los muebles, pero eso lo limpiamos, pero en nuestra salud lo tenemos que respirar y nuestros pulmones se van afectar." Mencionaron.

La contaminación implica un riesgo y molestia grave para las personas por lo que solicitan de manera urgente la intervención de autoridades estatales y federales que den continúan a este grave problema.