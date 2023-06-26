Ahorra municipio 150 mdp

Monclova Coah.- Guarda Ayuntamiento de Monclova 150 millones de pesos como ahorro en Bancos con la finalidad de incrementar inversiones y cristalizarlos en obras para ciudadanos de la localidad, entre los beneficios destacan adquisición de nuevas patrullas, camiones de basura, así como equipos para infraestructura.

Theodoros Kalionchiz informó que se trabaja para estar de la ciudadanía y se realizan grandes esfuerzos para que exista este circulante de dinero, dinamismo para que fluya el dinero de Monclova y que siga la gente disfrutando de estos beneficios.

“El ahorro son inversiones como el centro histórico, volveremos a comprar patrullas, camiones de basura equipo para infraestructura, incrementamos la contratación de elementos” mencionó.

Explicó que el recurso se está guardando en caso de presentarse alguna contingencia, como en la actualidad se vive por la onda de calor intensa en la región, donde se han instalado campañas de hidratación.

“Estamos llevando campañas de hidratación, pipas de agua a sectores donde no lo tienen, estamos haciendo y garantizando a la ciudadanía un servicio, el ahorro es un fondo revolvente, lo gastamos, lo regresamos” finalizó.