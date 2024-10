Ahuyentará a paisanos la violencia en ´la 53´

Los hechos violentos registrados en la carretera federal 53, así como la violencia que existe en el resto del país, impactarán de manera negativa la visita de paisanos durante la próxima temporada vacacional.

Armando de la Garza Gaytán Comisionado de Turismo en la Cámara de Comercio, señaló que los hechos registrados durante los últimos días ponen en alerta a los connacionales que están próximos a visitar México.

Esta información trascendió en Estados Unidos, donde pone en evidencia la situación que se vive en las carreteras del país, y no se habla únicamente de Nuevo León, sino también lo que ha sucedido en Culiacán, Michoacán y en otros estados.

La inseguridad en carreteras es un tema que se ha recrudecido, sin que se tenga acción por parte de la Guardia Nacional, que son los encargados de brindar la seguridad en carreteras del país.

"Creo que el trabajo, la responsabilidad que debiera tener la Guardia Nacional está dejando mucho que desear, es una corporación que no ha podido, no los ves en las carreteras, no los ves salvaguardando la integridad a la que se refieren y han dejado la seguridad en manos de las corporaciones estatales".

Señaló que si bien, Coahuila continúa siendo un estado seguro, el resto de los estados no lo son, por lo que representa un riesgo para los conductores una vez que salen del estado y se exponen a una serie de situaciones.

De la Garza Gaytán indicó que ante la situación que se vive en carreteras, de nueva cuenta se recomendará no conducir de noche en ninguna carretera, por el peligro que representan fuera de Coahuila.