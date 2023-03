Al penal asesino de la Progreso

Declara ante Juez presunto asesino de la colonia Progreso, testimonio lo envía a prisión.

En un intento por modificar los hechos Juan José "N" confesó ante el juez penal, haber utilizado un arma de fuego, aunque finalmente terminó llevándolo a la cárcel.

Como si fuera un terrorista o un peligroso delincuente, esposado de pies y sujeto a una cadena que llevaba a su cintura, presentaron a Juan José "N" ante el Juez penal para dar continuación a la audiencia inicial en su etapa de proceso de vinculación por el delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado en agravio del señor Benjamín Medellín y Miriam "N".

Siendo las 10;20 de la mañana del sábado 4 de marzo del año 2023 da inicio la causa penal 265/2023 en la sala número tres del Centro de Justicia de ciudad Frontera. Camina hacia su abogado Juan José "N" de 62 años de edad y a quien cuestiona porque lo esposaron de pies, su abogado defensor Miguel Ángel Reyna le ofrece como respuesta que se debe a una medida de seguridad que implementan en estos casos.

Portando un suéter en color gris obscuro, un pants gris claro, unas chanclas de hule en color azul marino, unos lentes de aumento en color negro, el hombre de canas pasaba al área de testigos para brindar su declaración y en el que se buscaba cambiar el delito de Homicidio calificado a homicidio simple doloso.

El abogado defensor del imputado, realizo poco mas de diez preguntas, mismas que fueron respondidas en su totalidad.

-Conociste al señor que en vida llevaba el nombre de Benjamín Medellín?

-Así es, tuvimos una relación de amistad de 30 años. Teníamos en común competencias y arrancones, íbamos a Monterrey y comprábamos vehículos, nos reuníamos, y hacíamos carnes asadas.

-Sabes porque te encuentras aquí?

A lo largo de 20 años he tenido problemas por una invasión de mi terreno, cada vez estaban haciendo cercas hacia interior de mi propiedad.

Cuando el abogado defensor le cuestiona de nueva cuenta el motivo del porque se encuentra en la sala y frente a un juez, el imputado indicó que el día 25 de febrero del año 2023 a las 9 de la mañana con 15 minutos se registró una riña.

"Me avisan que un trascabo está moviendo un camión materialista mío, cuando llego ya el camión había sido movido del lugar donde estaba, y me encuentro a las personas excavando para instalar una cerca, me dirijo a las personas para cuestionar porque lo hacen y me contestan "que no esté chingando" a ellos solo los contrataron" mencionó Juan José "N".

Seguido de esta declaración aceptó que después de ver la situación hostil se dirigió a su propiedad y fue por un arma de fuego, pero con la intención de "amedrentar" o defenderse en caso de que fuera agredido.

Enseguida el hijo del señor Benjamín de nombre Omar se dirigía hacia José Luis con un mazo en mano, haciendo intento de atacar, por lo que levanto la pistola y así evitar que fuera atacado, pero cuando acordó ya lo tenía frente a él y dispara, después solo recuerda que fue golpeado con un marro en la cabeza así como otras personas más se abalanzaron contra el para desarmarlo.

Así como la declaración del imputado fue dada a conocer por su abogado defensor como datos de prueba para el desahogo de los hechos también se mostraron dos videos donde se aprecia al imputado caminando por unos minutos y enseguida atacado por varias personas, esto luego de accionar el arma.

El abogado defensor buscaba con estos datos de prueba que a su representado (Juan José "N") se le cambiara del delito, asegurando que no fue intención asesinar a Benjamín, ni a Miriam, y que fue erróneo los testimonios emitidos en una primera audiencia, donde se señala que el arma falló y que solo se dio un disparo, la bala rozo a Omar y finalmente en Benjamín quien perdió la vida.

Después de los datos de prueba el juez indicó que resulta contradictoria la declaración del imputado al asegurar que tenían de amistad 30 años y 20 años en conflicto, así mismo fue por conciencia y voluntad de utilizar el arma y resulta ilógico que solo era para amedrentar a las personas, y que está prohibido ejercer justicia por su propia mano, pues no son los medios para hacerse justicia, además de irrumpir en una propiedad privada.

También indicó que no se advierte ninguna riña, por lo que de acuerdo a los artículos 313, 316, y 317 del código nacional se considera justificado Homicidio Calificado en agravio de Benjamín Medellín, así mismo se encuentra justificado la tentativa de homicidio calificado en agravio de Francisco Omar y Miriam Guillermina.

Y se declara como autor material a Juan José "N" por lo que se vincula a proceso y como medida cautelar es enviado a la capital del estado al Centro Penitenciario Varonil.

Se otorga un plazo de dos meses para la investigación complementaria y el próximo 4 de mayo habrá de continuar.

Cabe mencionar que en todo momento Juan José "N" se mostró tranquilo y respondiendo a todas las preguntas tanto de su abogado defensor y el juez a quien solo le contestaba "Si señor"-

Por su parte Miguel Ángel Reyna informó a este de información que se va a presentar un amparo porque como defensor no le gustó el criterio que tuvo el juez juzgador "no valoró lo que declaró el defendido, no es un homicidio calificado."