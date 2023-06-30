Alargan otra vez resolución contra Rubí

A casi 6 años del fallecimiento de la joven Camila Ledezma Vielma, su familia alza la voz y exige justicia ante este caso, ya que la presunta culpable del accidente que provocara la muerte de la jovencita de entonces 13 años de edad, sigue libre, mientras que las dos familias de las personas fallecidas siguen sin recibir justicia.

Laura Vielma dijo que la semana pasada les dieron a conocer que el lunes se haría pública la resolución del caso, sin embargo ayer su abogada le informó que será hasta dentro de 30 días que posiblemente se de una resolución, por lo que tiene fe en que antes de que termine el mes de julio se podrá dictar una sentencia ante este caso.

“Desde hace casi 6 años vivimos en una pesadilla, mi hija falleció días después del accidente y desde entonces no hemos dejado de exigir que se haga justicia, a mi como madre me dijeron muchas cosas, la gente que no nos conocía inventó cosas horribles sobre mi hija y a mí me tacharon de mala madre sin saber el contexto del caso, pero yo sigo en pie de lucha para que se limpie el nombre de mi hija y se le brinde a ella y a la señora Yolanda la justicia que merecen”.

La madre de la menor mencionó que buscará llevar el caso ante la Suprema Corte de Justicia para pedir que se dé mayor celeridad a la resolución del mismo, ya que Rubí “N” quien conducía el auto al momento del accidente, sigue haciendo su vida como si nada hubiera pasado, solo con pequeñas restricciones que en nada modifican su forma de vida.

“Nosotros queremos que no se olvide que derivado de este percance dos personas perdieron la vida, yo no me voy a cansar y moveré cielo, mar y tierra hasta que se nos dé una resolución del caso, ya que la muerte de mi hija no debe quedar impune, tengo confianza en que las autoridades por fin hagan las cosas bien y den el resolutivo del caso del que ya aportamos pruebas y testimonios suficientes desde un inicio y aun no se resuelve”.