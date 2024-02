Alarma caso de Bullying en la Madero

Padres de familia de la escuela primaria Francisco I. Madero denunciaron un caso de bullying por parte de un menor, quien ha empujado, pateado, picado con colores y más a sus compañeros, además de amenazarlos a de "te voy a sacar los ojos con las tijeras" y llevar una pistola de su papá pues "escucha voces" que lo alientan.

En la comunidad educativa de la primaria ubicada en la colonia El Pueblo se ha suscitado un preocupante caso de bullying que ha alarmado a padres de familia y docentes por igual. Padres de familia levantaron la voz para denunciar los actos de violencia perpetrados por un menor de quinto grado, quien ha estado involucrado en agresiones físicas y amenazas graves contra sus compañeros y el personal docente.

Según los padres, el menor en cuestión ha estado ejerciendo desde diciembre del 2023 actos de intimidación, mediante empujones, patadas, hizo sus necesidades encima de un compañero y otras formas de violencia física hacia alumnos de otros grados.

Las amenazas no se limitan únicamente a los alumnos, sino que también se han extendido hacia los profesores, quienes han sido objeto de intimidación por parte del agresor, llegando al extremo de amenazar con llevar una pistola que, según sus palabras, pertenece a su padre.

Esta situación fue la gota que derramó el vaso y que generó una gran preocupación y consternación entre los padres de familia, quienes han pedido desde hace semanas que se tomen medidas inmediatas por parte de las autoridades escolares para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes y el personal docente.

Señalaron que una maestra fue perseguida por el señor Orlando, padre del menor agresor, además de tomar fotos a los padres de los otros estudiantes y también amenazar a la directora Melisa Rodríguez, lo que causó mayor molestia entre los padres de familia.

La manifestación se realizó a mediodía, lugar al que acudió el director regional de Servicios Educativos Félix Rodríguez Ramos, quien les externó a los presentes que no es un acto repetitivo el actuar del menor y que se dialogaría con su papá para llegar a un acuerdo.

Sin embargo los papás mencionaron que esto ya había ocurrido en dos planteles, uno de ellos un colegio donde el niño lastimó a compañeros y donde el señor Orlando argumentó su hijo era quien era víctima de bullying, lo que le otorgó que el colegio le pagara 50 mil pesos de compensación.

"Estamos abiertos y en ningún momento estamos escondiendo nada, si requiere una atención psicológica es lo que vamos a revisar, no vamos a restituir al niño del plantel, no podemos dejar sin educación al menor".

Estos comentarios hicieron enojar a los papás, sobre todo a los que sus hijos fueron víctima del niño, quienes pedían que se les diera una solución expedita pues ya eran pocos los alumnos que asistían a clase debido a la agresividad de su compañero.

"Somos una comunidad estudiantil, no solamente buscamos la seguridad e integridad de nuestros niños sino también de los maestros porque son parte de nuestra familia. Esto no es algo de ayer, sino que sucede hace tiempo, no hay que esperar un día más ya que no queremos que pase a mayores", fue uno de los comentarios de una madre de familia.

Así mismo, una mamá externó que el señor Orlando ha sido citado tres veces en el plantel como ante la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) pero nunca se presentó y evitó a toda costa que le hicieran un examen psicológico al menor.

"Al principio los papás no tomaban en cuenta esto ya que pensaban que era una travesura, hasta que fueron escalando las agresiones y entre todas platicamos la situación, agarraba los borradores y los aventaba o les picaba con los colores, les enseñaba su aparato reproductor y más"

Padres confrontan al papá del niño agresor

Fue alrededor de la 1:00 de la tarde cuando Orlando llegó acompañado de su esposa al plantel, donde fue recibido con comentarios furiosos por parte de los padres de familia. Con un semblante serio y a la vez arrogante, Orlando escuchó todo lo que los papás le reclamaron respecto al comportamiento de su hijo.

"Ya sabemos cómo es tu hijo, como los amedrenta y los amenaza, no te he dicho nada para no perjudicar más las cosas", dijo un papá mientras se le acercaba y señalaba con el dedo índice, esto mientras Félix Rodríguez trataba de calmarlo.

También le reclamaron "hacerse tonto" de lo que sucedía y que incluso varios papás hablaron con él de la situación pero dijo desconocer qué niño era el causante de tanta violencia.

Rodríguez Ramos les contestó que la Secretaría de Educación Pública nunca va a fomentar la violencia entre los padres de familia, con el fin de apaciguar los ánimos entre los presentes y pidiendo dialogar con Orlando dentro del salón como ya habían quedado.

"Le pedimos que deje de acosar a la directora Melisa que ha sido tan buena con nosotros porque ella ahorita anda bien mal, no es justo que la anden siguiendo porque no tienen ninguna necesidad, a ti no te gustaría que anduvieran detrás de tu niño", le increparon a Orlando.

Se requirió de la presencia de elementos de Seguridad Pública para calmar cualquier incidente que llegar a surgir, de igual forma ingresó la subprocuradora Martha Herrera para tener el diálogo y ver en qué podría ayudar la Pronnif.

Acto seguido el papá del niño agresor ingresó al plantel con su esposa y las autoridades educativas mientras que el resto de los papás se quedaba esperando en la explanada.

Padres no aceptan solución de la SEP y de PRONNIF

Alrededor de las 3:00 de la tarde finalizó la reunión entre autoridades y el señor Orlando, los directivos informaron a los papás que llegaron al acuerdo de que la Pronnif intervendría con los alumnos de quinto grado para escuchar de su propia voz las necesidades y vulneraciones para luego emitir sus recomendaciones a la SEP.

Esto hizo enojar a los padres de familia ya que exigían que el niño fuera dado de baja de la institución, reclamaron a las autoridades por no hacer su trabajo y señalaron que no podían esperar tiempo porque sus hijos correrían un riesgo.

"No hemos podido proceder correctamente porque hay protocolos, pero estamos apoyando a la escuela y jefes de sector, quedamos que este viernes tendríamos una plática con los padres de familia sobre las vulneraciones y cómo intervenimos como Pronnif para que los papás sepan los pasos a seguir dentro de este tipo de casos", dijo Martha Herrera.

Así mismo se dijo que los alumnos tomarían clases en línea esta semana, sin embargo los padres de familia seguían firmes en no querer más investigaciones sino que se tomara en cuenta los antecedentes del niño y se negaban a que no asistieran al plantel, y pedían que el agresor no asistiera.

Entre los comentarios de los padres de familia, el enojo y su desesperación, se dio la opción de adelantar los trabajos para hoy jueves, que acudiera la Pronnif desde temprana hora para entrevistar a cada alumno y hoy mismo dar una respuesta a la Secretaría de Educación.

Finalmente los papás se tranquilizaron aunque siguieron sin aceptar la solución dada, por lo que se espera que desde temprana hora de este día tomen las instalaciones de la escuela primaria.