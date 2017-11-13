Alarma presencia de sujetos armados

Las colonias que se encuentran entre los límites de Monclova y Frontera se encuentran ante el riesgo de ser asaltadas por sujetos armados que irrumpen en fiestas haciéndose pasar por integrantes de grupos delictivos para asaltarnos, como sucedió el pasado fin de semana y se había registrado anteriormente.

Las autoridades policíacas no lograron la detención del sujeto que asaltó a punta de pistola a un grupo de jóvenes que se encontraban en una fiesta en la colonia Los Bosques, a pesar de que se activó el Código Rojo.

El sujeto después de haber despojado de sus teléfonos celulares y efectivo se dio a la fuga rumbo al municipio de Frontera, sin que se le encontrara a pesar del operativo que se llevó a cabo.

Este tipo de hechos ya se habían registrado anteriormente, donde personas armadas llegan a fiestas y asaltan a los inquilinos, siendo las colonias más vulnerables las que se encuentran en los límites de estos dos municipios.

El director de Seguridad Pública, Victorino Reséndiz Cortés, reconoció que los asaltos que se registran son más frecuentes en este sector, por lo que se ha pedido a la gente que cuando realicen una fiesta se informe al departamento para implementar vigilancia en el lugar y así evitar que se tenga algún problema.

“Pasa mucho en ese lado y las personas huyen hacia el monte o para Frontera, les he dicho a la gente que nos digan, los médicos ya nos avisan a nosotros y les damos seguridad, por eso somos elementos preventivos”, indicó.

Del asaltante que despojó de sus pertenencias a una veintena de jóvenes indicó que fue una sola persona que se encontraba en estado inconveniente y los amagó con un arma de fuego, pero no se logró su detención.

Este tipo de hechos se podría incrementar durante las próximas semanas ante la derrama económica que existirá en el mes de diciembre, así por las fiestas que se realizan en esta época del año, por lo que las autoridades policiacas exhortaron a la población para que tomen sus precauciones.