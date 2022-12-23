Alberga Homy a desamparados

Monclova., Coah.-Siempre listo para apoyar a la gente en situación de calle, Juan Francisco “Homy” Vielma salió desde las primeras horas de ayer viernes a recorrer las calles y así brindar resguardo y apoyo a quienes están en situación vulnerable, esto debido a las bajas temperaturas que se presentan actualmente.

Homy dio a conocer que previo a las bajas temperaturas preparó el albergue de su fundación “Generado Vida” con la intención de ayudar a las personas, toda vez que existen una gran cantidad de abuelitos que deambulan por las calles sin que nadie les brinde apoyo y sustento.

“Desde hace días comencé a prepararme, tengo capacidad para 25 personas más y por ello me salí a buscar a quien brindarle el apoyo, en ocasiones me coordino con protección civil del municipio para que no se sature ni su albergue ni el mío, pero la única intención es ayudar a quienes lo necesitan”.

Juan Francisco dijo que realizó un recorrido por diversas calles de Monclova y Frontera, la central de autobuses, el exterior de la clínica 7 del IMSS, los márgenes del Río Monclova, gasolineras y otros lugares donde indigentes, vagabundos, adictos o personas en situación de calle pernoctan, pues asegura que es mejor llevarlos a el albergue y evitar así que puedan fallecer por hipotermia, pues las temperaturas se esperan de -7 grados.

Homy aseguró que es importante ayudar a las personas, pero no solo brindándoles techo y comida, sino también amor y atención, ya que tiene en su albergue adultos mayores que padecen demencia senil, ceguera, sordera, hipertensión y diabetes, los cuales además necesitan valoración médica que recibe gracias al apoyo de algunos voluntarios.