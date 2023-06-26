Albergan a dos adultos

Monclova; Coah.-Brindan Refugio a dos adultos por intensa ola de calor, en las instalaciones de Protección Civil y Bomberos ubicado sobre Boulevard Pape en Monclova.

Ante la intensa ola de calor que se registra en Monclova y la región centro, el ayuntamiento que encabeza Mario Dávila Delgado además de contar con una Brígida de hidratación en diversos puntos de la ciudad, se suma el albergue para atención de hasta diez personas, y de requerirse mayor capacidad se cuenta con instalaciones como Casa Merced y Milo Martínez informó el presidente municipal.

“Contamos con un sistema de hidratación donde interviene Protección Civil, Seguridad Pública, el despacho de presidencia municipal, DIF, Salud y el área de Adquisiciones” menciono.

Explicó que hace algunos días estuvieron dos personas albergados en Bomberos y al momento ya se encuentra disponible para su atención.

“Aun cuando esta semana va a seguir estando caliente, aunque un poco menos, seguimos al pendiente de ello y tenemos acondicionado en Protección Civil y si fuera necesario está también casa Meced, Milo Martínez o donde pudiera ser conveniente realizarlos” finalizó.