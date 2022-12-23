Alcoholismo, la otra cara de la Navidad

Tiene 21 años de edad, nació en Múzquiz y soñaba con ser veterinario pero su sueño se desvaneció por su adicción al licor y las drogas. Hoy, Ángel “N” es un alcohólico en recuperación y llamó a hombres y mujeres a no caer en los excesos de las fiestas decembrinas.

“Yo me llamo Ángel y aunque mi vida ha sido difícil también me ha dejado grandes enseñanzas ya pesar de estuve al borde de perderme para siempre en el vicio y logré sobrevivir”, expresó el joven que ahora comparte su testimonio de vida.

Reveló que desde niño recuerda haber probado “traguitos” de cerveza que le daban sus familiares, hasta reían porque les causaba gracia que a tan corta edad pudiera disfrutarla.

A los 14 años de edad, empezó a tomar cervezas con sus amigos adolescentes, quería comerse al mundo y poco tiempo después empezó a probar las drogas, desde solventes hasta el cristal.

Ángel, aclaró que sus padres siempre le inculcaron valores y pese a los consejos que recibía, no hacía caso y hasta llegó a cometer errores que prefiere no recordar. Llegó a mentir incluso a robar dinero a sus padres para seguir enviciándose.

Con voz pausada pero con seguridad reitera que tocó fondo después de ser detenido por elementos del Ejército; andaba bajo los influjos del alcohol y las drogas. “En ese momento, si sentí miedo porque pensé que me iban a golpear y me iban a anexar o algo así”.

Reiteró que el ambiente en el que anduvo, vivió momentos de peligro a consecuencia del alcoholismo y el cristal que fue la última droga que consumió y que actualmente afecta a muchos jóvenes.

“Gracias al vicio pierdes familia, amigos, salud y la vida. Es una enfermedad que te va consumiendo”, reiteró y por eso hace tres años decidió pedir ayuda al Grupo de AA, donde encontró una esperanza de vida.

Comentó que en la temporada navideña y de fin de año mientras otras personas celebran, comen y beben en exceso, otras están en recuperación luchan contra la tentación, por eso hacen lo posible de aislarse de lugares y de personas que les ofrecen bebidas embriagantes.

Comentó que en estos tiempos hay personas en la calle que la gente llama “borrachitos” y puedes verlos en las calles incluso algunos tirados en banquetas, desgradaciadamente para muchos son invisibles y ya no les prestan atención, sin darse cuenta que requieren de apoyo.

“Yo lo que puedo decir a quien esté pasando por una situación de alcoholismo, que lo acepte y busque ayuda, ya que nunca es tarde para hacerlo”, consideró.

Con tristeza indicó que algunos de sus amigos de la adolescencia ya no están y otros murieron a consecuencia de los conflictos que les causaron los vicios. “Por desgracia el destino de todos aquellos que no hacen caso, es el hospital, el manicomio o en el panteón”.

“ME VEO COMO UN GRAN VETERINARIO”

Sobre sus sueños de ser profesionista indicó que desde niño quiso ser veterinario, por lo que retomó sus estudios y en diez años, se ve totalmente recuperado, más estable económicamente, con una familia y sobre todo feliz.

Consideró que pese a sus errores no se arrepiente de su pasado porque recibió enseñanza que lo ayudó a madurar.

“DEN GRACIAS A DIOS”

Cuando estaba sumergido en las drogas, nunca se la pasaba con su familia, en Noche Buena o Año Nuevo estaba alejado de sus seres queridos y prefería estar solo con aquellos que compartieran su gusto por el alcohol. Hoy, por fortuna la situación es diferente.

Lamentó que estas fechas aumenten los accidentes por lo que consideró que la Navidad debe tener una connotación más espiritual y de reflexión.

Invitó a todos aquellos quieren formar parte de su agrupación acudir, sin importar la edad ni el sexo, ya que las mujeres también sufren de esta enfermedad y también caen en la trampa del alcoholismo.

“Ojalá que pudieran hacer caso, nunca es tarde para volver a empezar, Dios los bendiga, cuidado con los vicios”, finalizó.