¡Alerta por calor!

La Secretaría de Salud alertó a la población, al esperarse esta semana temperaturas que superarán los 40 grados centígrados que representan una verdadera amenaza a la vida de personas que trabajan a la intemperie y pueden sufrir un golpe de calor.

El fenómeno meteorológico denominado como canícula, pone en riesgo a adultos mayores y niños, así como también a personas que por su actividad trabajan o se ejercitan bajo los rayos del sol en su punto más intenso que es de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde.

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Rosa Nilda González Arocha, titular de Jurisdicción Cuarta.

La titular de Jurisdicción Cuarta Rosa Nilda González Arocha, explicó que en la medida que la temperatura es más elevada, se deberá elevar el consumo de líquidos, sobre todo agua natural y sueros, evitando bebidas azucaradas, refrescos o alcohol.

“Hay que tener precaución con los niños menores de 5 años y adultos mayores, así como personas que padezcan alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, cáncer, porque la deshidratación puede ser mortal".

Pidió estar atento a síntomas como agotamiento, evacuaciones diarreicas, vómito, que son preludio de desvanecimiento y en casos extremos la muerte.

"Si el niño tiene la boca seca y ojos hundidos son signos de deshidratación, lo que sigue es que el menor caerá en somnolencia y desconocimiento, convulsiones y efectivamente esta en peligro de perder la vida", indicó.

Dentro de las recomendaciones y el cuidado de menores y adultos mayores ante estos días donde se presenta el fenómeno de la canícula se sugiere utilizar sombrero, cachucha, protector solar y no descuidar la hidratación.

La canícula es el periodo en el que se alcanzan las temperaturas más altas del año, esta ocurre entre finales de julio y principios de septiembre, normalmente dura 40 días en promedio inicio este 15 de julio y se extenderá por los próximos 40 días.