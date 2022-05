Alertan por fraude en regularización

La Administración Local de Recaudación de Rentas alertó a los propietarios de vehículos de procedencia extranjera por el fraude que se comete a través de páginas apócrifas, en las que se simula el pago de impuestos federales para la regularización de autos "chocolate", para la cual se emite una orden de pago para una tienda de conveniencia.

Al menos en la última semana se han registrado 7 casos de personas que han realizado el pago a través de la página regularizatuauto.info, donde han realizado pagos de 2 mil 500 a 5 mil pesos, pero es una página falsa.

Dentro de esta pagina se gira una orden de pago, la cual se realiza directamente en tiendas de conveniencia, lo cual no está autorizado, por lo que se hizo un llamado a la población a no dejarse engañar.

Pablo González González, Administrador Local de Recaudación de Rentas indicó que se han acercado algunas personas para preguntar por el trámite.

En la ciudad de Monclova sólo se ha detectado esta página, pero en Saltillo y Torreón se tienen registrada al menos 10 páginas que son utilizadas para engañar a los dueños de los autos de procedencia extranjera.

Ante esta situación, pidió a la población que no se deje engañar y que esperen que inicie el proceso de regularización en la región Centro para que realicen su pago, obtengan cita e inicien su trámite.

Señaló que en Monclova aún no inician los trámites ni las citas, y ante el nuevo retraso del REPUVE se prevé que sea hasta la próxima semana, por lo que pidió a la gente que esperen un poco más.

"Hacemos un llamado a la gente para que no pague ahorita, porque todo lo que existe es una plataforma falsa que te pide que hagas el pago en el OXXO, que no es creíble, hay muchas cosas que se pagan en las tiendas de conveniencia, pero no una regularización", indicó.

Estas páginas son de personas foráneas, que se aprovechan de la desesperación de la gente y el interés de regularizar su vehículo, pero pide a la población para que esperen a que se dé la información a través de los canales oficiales y que por el momento no hagan ningún pago para evitar que sean víctimas de fraude.