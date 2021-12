Alertan por préstamos a través de aplicaciones

Alertan por préstamos accesibles a través de aplicaciones, Rodrigo Chairez Zamora; delegado de la Fiscalía General del Estado, dijo que varias personas han intentado denunciar, luego de que la empresa prestamista tiene acceso a los contactos y galería del solicitante que después utiliza cuando hay un atraso en el pago.

Explicó que el ciudadano acepta los términos y condiciones y con esto dan acceso a sus contactos de WhatsApp, cuando se atrasa en los pagos, la compañía de préstamos empieza a mandar mensajes a sus contactos como si estos fueran el aval a fin de que se pague la deuda.

Pero además envían mensajes en los que supuestamente ofrecen servicios sexuales a cambio de dinero para pagar la deuda.

"Mi nombre es XXXXXXXXXX ofrezco servicios para pagar mis deudas, porque me gusta endeudarme y ahora no tengo para pagar mi deuda con Fast Prestamos, ofrezco orales, sexo, orgías, envió fotos intimas entre otras cosas, hago lo que sea pero préstame dinero contáctame al XXXX", dicen los mensajes de estas empresas que prestan dinero.

Casos así están ocurriendo constantemente en la Región, el delgado mencionó que no todo es intervención penal, pero cuando menos se tiene obligación y compromiso de orientar y alertar a las personas.

"Hay algunos anuncios dentro de redes sociales y la web donde ofrecen de forma accesible prestamos a algunas personas, sin leer términos y condiciones, aceptan en el afán de conseguir un prestamos que va desde los mil a los 3 mil pesos", comentó el delegado.

Cuando acepan los términos y condiciones las personas que generan los préstamos tienen acceso a los contactos del teléfono en whatsapp y datos personales, además del archivo fotográfico y una vez que el ciudadano se atrasa en sus pagos, la empresa prestadora de dinero genera alertas a los contactos del ciudadano con situaciones difamantes.

"Es oportuno señalar que las injurias, difamación y calumnias no están contempladas como un delito, esto no quiere decir que las actividades resulten licitas sino que no son temas de competencia de una investigación penal", comentó.

Mencionó que se debe brindar orientación las personas de que constituye un delito y que no, algunas personas sí han denunciado, se les ha informado, no se recibe denuncias por las condiciones, se tiene que valorar cada caso en particular.

Hay que revisar cada hecho, algunas pudieran constituir amenazas sí se involucra un riesgo a la persona, hay que ver el tipo de mensaje.