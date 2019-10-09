Alertan sobre cigarros electrónicos

Alerta la Jurisdicción Sanitaria 04 ante el uso de cigarros electrónicos, estos pueden ocasionar la muerte por enfermedades pulmonares, el titular Faustino Aguilar Arocha indicó que en la región no hay lugares específicos donde se vendan y la ciudadanía debe evitar el consumirlos.

Esto se dio a conocer recientemente por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), pues ocasiona un grave daño a la salud en las personas, tan solo en Estados Unidos van seis personas fallecidas provocada por “vapear”.

“Las pilas y el líquido contienen químicos que dañan a los pulmones”, dijo Faustino Aguilar.

Las personas sufren de tos seca, falta de aire, manchas en los pulmones y fallas respiratorias, se produce cuando se inhala la humedad y bacterias que crecen en los cigarros electrónicos, dichos dispositivos son ilegales en México ante la gravedad de los casos donde la persona pierde extremidades y tienen la mandíbula destrozada.

Faustino Aguilar Arocha indicó que simplemente las pilas contienen plomo y níquel, el líquido con saborizantes también contienen sustancias y son las que causan daño en los pulmones severos.

“Están inhalando sustancias químicas y esto se ha demostrado en Estados Unidos, este cigarrillo está llegando a más personas que quieren dejar de fumar. Aquí en la región centro no he visto que vendan pero se consiguen fácilmente en Monterrey u otras ciudades, ya no deben utilizarlo y si quieren dejar de fumar cigarros que tomen otras opciones”.