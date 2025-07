Alfonso N., alias La Calaca, vinculado a proceso por robo en vivienda habitada

Alfonso N., mejor conocido como "La Calaca", fue vinculado a proceso por el delito de robo de cuantía menor especialmente calificado por haberse cometido en vivienda habitada, aunque se buscó una suspensión condicional por no pagar los daños en una sola exhibición, el juez decidió enviarlo al penal, la causa penal 722/2025.

Como se recordará el imputado fue detenido el pasado 23 de julio mediante una orden de aprehensión, por su presunta participación en un robo ocurrido el 25 de junio, alrededor de las 19:00 horas, en una vivienda de la colonia Hipódromo.

Según la denuncia, el sujeto ingresó al patio de la casa, donde sustrajo un iPhone 11, otro celular de color negro y un alhajero de madera que contenía siete mil pesos en efectivo, dinero que la familia tenía destinado para la compra de uniformes y útiles escolares con motivo del próximo regreso a clases.

Una mujer que se encontraba en el lugar vio al ladrón, lo persiguió y le exigió que regresara los objetos, sin embargo, el hombre escapó. Un familiar de la víctima le pidió que no lo siguiera, por temor a que pudiera hacerle daño.

Durante la audiencia la segunda parte de la audiencia, la defensa del imputado Américo Segura Sánchez, presentó pruebas para desacreditar lo señalado por el Ministerio Público, como el hecho de que mencionaba no había na víctima directa pues los celulares no eran de quién demandó, mencionó también que quien lo vio al interior del domicilio es una mujer de la tercera edad con complicaciones en la vista, después de sus argumentos finalmente el juez decidió y lo vinculó a proceso, fijando un plazo de investigación de 2 meses como medida cautelar no cambió por lo que quedó en prisión preventiva.

Fue entonces que la defensa planteó una salida alterna, una suspensión condicional, el daño es de 11 mil pesos debido a que se recuperó uno de los celulares, por lo que ofreció a pagar en ese momento de 3 mil pesos, posteriormente dos pagos de 4 mil pesos, sin embargo, la víctima no quiso debido a que lo que robó fue en una sola exhibición, además de que 7 mil pesos en efectivo los había obtenido debido a una rifa para apoyar a su hermana que padece de cáncer y no tiene seguro social.

Después de un extenso debate, finalmente el juez decidió vincularlo a proceso, sí más adelante hay una mejor propuesta que sea del agrado de la víctima se deberá plantear.