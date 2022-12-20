Alistan familias la cena de Navidad

MONCLOVA., COAH.-A menos de una semana de que celebre la fiesta de navidad, amas de casa ya se están preparando para lo que será la tradicional cena de noche buena, siendo el tradicional pavo, la pierna mechada, los tamales y la carne asada lo que más se prepara para esa fecha tan especial.

En un recorrido realizado por Periódico La Voz de Monclova por las principales tiendas de auto servicio de la localidad, se pudo constatar que ya las jefas de familia se encuentran adquiriendo no solo las carnes, sino hojas para tamal, manteca, especias y diversos frutos, ya que además de preparar la cena navideña, en muchos hogares se usa el repartir ponche o champurrado entre los asistentes.

Al dialogar con las personas que realizaban sus compras, coincidieron en que si bien los precios están cada vez más elevados, se tienen que buscar opciones para poder cubrir lo de la cena navideña para sus familias, ya sea realizando al tradicional “coperacha” entre familiares o realizando la cena en la modalidad de “traje” lo cual señala que cada familia debe de acudir al punto de reunión con un guiso distinto para compartir en navidad.

“Nosotros somos pocos en mi familia, así que compramos un pavo que tiene un costo de 112 pesos el kilo y lo preparamos en casa, lo acompañamos de relleno hecho de carne, un puré de papa y pan con greyvi encima para darle mejor sabor”.

La señora María Angélica Ramos explicó que en su casa son más tradicionales y prefieren preparar de cero los tamales de pollo, puerco, queso y frijoles con chile colorado, los cuales realizan entre todas las mujeres de la familia con por lo menos dos días de anticipación.

“En mi familia ponemos el maíz a cocer con cal, luego lo colamos y escurrimos para llevarlo al molino de nixtamal, de ahí molemos el chile para darle color y sabor a la masa, ponemos las carnes y desmenuzamos para luego en las hojas previamente remojadas parara el tamal, todo lo hacemos juntas para que la cena tenga un toque especial”.

Por su parte la señora Rita González explicó que la mayoría de sus hijos trabajan, por lo que prefieren adquirir una pierna mechada ya prepararla unas horas antes de la cena navideña, esto con la intención de que el rico olor de dicho platillo y el calor del horno provoque en su familia recuerdos para toda la vida.

“Nosotros lo hacemos unas horas antes, lo compramos ya listo para meterlo al horno y ahí entre la convivencia preparamos los complementos y comenzamos la convivencia, el chiste de estas festividades es estar juntos, crear recuerdos familiares”.