Alonso Ancira demanda a AHMSA por prestaciones laborales tras su renuncia

Alonso Ancira Elizondo, exdirector de Altos Hornos de México (AHMSA), ha iniciado una batalla legal contra la empresa siderúrgica por el cumplimiento de diversas prestaciones laborales tras su renuncia a la presidencia del Consejo de Administración.

La demanda, presentada originalmente el 28 de marzo de 2025 ante el portal de servicios del Poder Judicial de la Federación, reclama el pago de una millonaria suma por conceptos de pasivo laboral y terminación de la relación de trabajo.

En el documento legal, Ancira solicita el reconocimiento de su antigüedad desde el 1 de marzo de 1990 y el cumplimiento de las cláusulas de su contrato individual firmado en agosto de 2021. Entre las prestaciones demandadas destacan:

* El pago de una indemnización por terminación equivalente a 5 meses de salario anual, más 40 días de salario por cada año de servicio.

* El reconocimiento de un pasivo laboral que, según el actor, fue aceptado por la empresa el 26 de diciembre de 2022.

* El pago de prima de antigüedad, vacaciones, aguinaldo y la actualización de su cédula de liquidación con base en su último salario diario integrado.

Además, el empresario solicitó la nulidad de cualquier documento que pretenda establecer una renuncia a sus derechos laborales, argumentando que durante sus funciones firmaba múltiples papeles que podrían ser alterados o utilizados indebidamente en su contra.

El caso ha generado un conflicto de competencia entre dos tribunales federales. El Noveno Tribunal Laboral Federal de la Ciudad de México declinó el asunto en noviembre de 2025, argumentando que el último centro de trabajo de Ancira fue en Monclova, Coahuila, y que los recibos de nómina (CFDI) estaban registrados en esa entidad.

Por su parte, el Cuarto Tribunal Laboral Federal en el Estado de Coahuila, con sede en Saltillo, rechazó aceptar el caso. Este tribunal sostiene que la ley faculta al trabajador para elegir el tribunal del lugar donde se celebró el contrato o el domicilio de la demandada, señalando que los contratos de Ancira preveían oficinas corporativas en la Ciudad de México como posible lugar de servicios.

Ancira aclaró en el proceso que su renuncia al cargo de presidente del Consejo de Administración ocurrió mediante resoluciones adoptadas el 13 de marzo y el 9 de mayo de 2024, fechas en las que también le fueron revocados sus poderes ante la moral demandada.

El conflicto competencial (folio CC. 70/2025) deberá ser resuelto por un Tribunal Colegiado para determinar en qué ciudad se llevará a cabo el juicio definitivo que defina el futuro de las prestaciones reclamadas por el exlíder de AHMSA.